القدس - أ ف ب

عبرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان يوم الخميس عن قلقها من رأي صدر عن المستشار القانوني للحكومة يمكن ان يفتح الطريق لاستملاك مزيد من الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وفي رأي قانوني نشر يوم الأربعاء، رأى مستشار الحكومة افيشاي ماندلبليت ان إسرائيل يمكن في بعض الظروف، ان تستملك أراض خاصة فلسطينية لمصلحة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتتمتع آراء المستشار بصلاحية في تفسير القانون وهي تلزم الهيئات الحكومية. وأكدت المنظمة ومراقبون أهمية الرأي الذي صدر يوم الأربعاء والمناقض لمواقف سابقة تمنع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لمستوطنات.

وقالت السلام الآن في بيان “لدينا الانطباع بانه (المستشار) يحاول إزالة آخر عقبة قانونية (وأخلاقية) من طريق السرقة والاستملاك” لأغراض استيطانية.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.

وأصدر المستشار القانوني للحكومة رأيه بدعوة من وزيرة العدل ايليت شاكيد المدافعة عن الاستيطان التي طلبت منه إعادة النظر في رأيه غير المؤيد بالأساس لتشريع وضع طريق يقود إلى مستوطنة حرشا “العشوائية”. ويعبر الطريق أراض فلسطينية خاصة ومنع حتى الآن تشريع المستوطنة نفسها.

ورحبت وزيرة العدل بقرار ماندلبليت باسم الاعتراف بحقوق المستوطنين وقالت في بيان انها ستواصل الدفع باتجاه إعادة النظر في مواقف سابقة غير مؤيدة للمستوطنين.