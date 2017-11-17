برلين - أ ف ب

حذر وزير الخارجية اللبناني يوم الخميس من ان الاضطراب السياسي في بلاده الناتج عن الأزمة مع السعودية قد يكون له عواقب على أوروبا عبر التسبب بموجات جديدة من الهجرة.

وجاء تحذير جبران باسيل من برلين التي يزورها كجزء من جولة أوروبية لحشد الدعم بعد صدمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

واثارت هذه الخطوة تكهنات بأن الحريري قد يكون محتجزا من قبل السعودية التي تخوض مواجهة مع إيران عدوتها الإقليمية اللدودة، ما عزز المخاوف من إندلاع نزاع في لبنان يطيح باستقراره.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل ان زعزعة الاستقرار في لبنان ستكون له عواقب مباشرة على أوروبا.

وأضاف ان هذا سيضع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين “في وضع أكثر هشاشة قد يقودهم إلى التوجه نحو أوروبا والبحث عن ممر إلى هناك”.

وأشار إلى ان هذا قد يتسبب “بخلق أوضاع غير مستقرة كما حصل في سوريا وكان له تأثير على ألمانيا وأوروبا”.

وشدد جابرييل الذي استقبلت بلاده منذ عام 2015 أكثر من مليون لاجىء معظمهم من الشرق الأوسط وافريقيا على ان لبنان تحمّل “عبئا هائلا” باستقباله 1,5 مليون لاجىء.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوته الحريري إلى فرنسا، أراد مساندته بعدما أثار صدمة في لبنان في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بإعلان استقالته من السعودية.

وأثار بقاء الحريري في السعودية بعد إعلان استقالته الكثير من التساؤلات عما إذا كان يملك حرية الحركة، وصولا إلى إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون انه “رهينة” في المملكة.

وكان الحريري قال في مقابلة تلفزيونية مساء يوم الأحد إن سبب استقالته هو عدم احترام حزب الله المدعوم من إيران وأحد أبرز مكونات حكومته، سياسة النأي بالنفس التي يسعى إليها لبنان إزاء الصراعات الإقليمية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس ان الحريري سيكون يوم السبت في باريس وسيستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وقال جابرييل انه يشاطر نظيره اللبناني المخاوف من تهديد الاستقرار وسفك الدم في لبنان، وحذّر دون ان يذكر السعودية مباشرة من “النزعة إلى المغامرة” خلف أزمة لبنان “والمأساة الإنسانية في اليمن”.