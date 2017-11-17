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تزايدت أعداد المرضى المصابين بضغط الدم في الولايات المتحدة، عقب اعتماد معايير جديدة للمرض وبعد أن اعتبرت مجموعة من الخبراء المتخصصين في الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الإنسان يُصاب بضغط الدم، إذا بلغ ضغطه 80/130 بعد أن كان من 90/140.

وبعد اعتماد هذه المعايير الجديدة، ارتفع أعداد المصابين بضغط الدم في أمريكا من نحو 72 مليون شخص إلى 103 ملايين مريض، أي نحو ثلث سكان الولايات المتحدة.

قال روبرت كاري من جامعة فيرجينيا، والذي شارك في إعداد المعايير الجديدة لصحيفة “نيويورك تايمز” : “هذه الأعداد تسبب الخوف”.

ويصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم، عندما يزداد الضغط الذي يضخ به القلب الدم عبر الأوعية الدموية.

ويمكن أن يمثل ارتفاع ضغط الدم خطرًا على صحة الإنسان، إذا استمر، حيث يمكن أن يعرض المريض للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية أو ضعف القلب أو أمراض الأوعية الدموية والفشل الكلوي وربما العته.