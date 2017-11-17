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تعاطي الكحول والقنب والمخدرات الصناعية، ولكن أيضًا اللعب الإلكتروني والاستخدام المفرط لشبكات التواصل الإجتماعي، يمثل خطرًا على صحة الشباب وفقًا لباحثين في ألمانيا.

وقال جوندولف بِرج، رئيس إتحاد العاملين في الطب النفسي للأطفال والناشئة :”كلما بدأ الشباب في اللعب الإلكتروني المفرط، كلما زاد الخطر”.

جاء ذلك في كلمة للخبير الألماني أمام منتدى للأطباء المتخصصين، في مدينة كاسل.

وأشار برج إلى أن خطر الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الإجتماعي وألعاب الإنترنت في تزايد، وقال: “ازداد هذا الموضوع أهمية بسبب توفر هذه الألعاب بشكل دائم من خلال الهواتف الذكية”.

وأوضح برج أن معظم المتضررين من هذه الألعاب لا يذهبون للأطباء بسبب إدمانهم الإنترنت “ولكن الأطباء يعثرون على سبب الاضطراب بعد الحديث مع المرضى”.

أضاف برج: “في الوقت الذي أنشغل فيه بالإنترنت، فإني أقصر في تعلم أشياء تتوافق مع المرحلة العمرية”.

وتابع : “كثيرًا ما يضاف إلى هذا الإدمان، صعوبات أخرى مثل المخاوف الإجتماعية واضطرابات نقص الانتباه”.

ولا يمكن للخبراء أن يعرفوا على وجه الدقة عدد الشباب المهددين بهذا الإدمان، وذلك لأن المتضررين يتجنبون مراكز النصح والإرشاد التي يمكن أن تكتشف هذا العدد، حسبما أوضح فولفجانج شميت روزنجارتن، المدير التنفيذي لمركز قضايا الإدمان بولاية هيسن.

وأضاف أن القليل فقط من هؤلاء الشباب، مستعدون للذهاب لمؤسسة لعلاج الإدمان.