وكالات

استبدل قسم شرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، المخالفات المرورية الصغيرة بمنشورات تروج للتبرع لحملة خيرية تهدف لتأمين الألعاب للأطفال المحتاجين لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في عيد الميلاد.

أعلن قسم شرطة سانت ماريز سيتي على صفحته بفيس بوك، بأن أفراد شرطة المرور التابعين له، سيبدؤون بالامتناع عن تحرير غرامات مالية لمرتكبي المخالفات المرورية البسيطة، واستبدالها بمنشورات تحث المخالفين على التبرع بالألعاب للأطفال.

وتحث المنشورات التي توضع على سيارات المخالفين، أو تسلم لهم شخصيًا، على توجه المخالفين إلى مخفر الشرطة للتبرع بالألعاب عوضًا عن دفع الغرامات المالية.

وقال ناطق باسم الشرطة بأن المواطنين الذين لم يتلقوا أي مخالفات مرورية مرحب بهم للحضور إلى المخفر والتبرع بالألعاب والمال لصالح الحملة التي يقوم بها المخفر.