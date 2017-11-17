وكالات

دخل رجل أمريكي سجل جينيس للأرقام القياسية بعدما تمكن هو وفريقه من صناعة أكبر كرة من الملصقات على مستوى العالم.

انتهى جون فيشر بمساعدة فريقه، من صناعة أكبر كرة في العالم باستخدام أكثر من 200.000 ملصق صغير، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا مكّنه من الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وبحسب المصادر فقد بلغ وزن الكرة التي أطلق عليها فيشر اسم “ساول” المستوحى من سلسلة درامية، أكثر من 230 رطلًا أي ما يعادل 100 كيلو جرام، الأمر الذي استدعى استخدام عربة خاصة لنقلها من مكان إلى آخر.

ويذكر أن اسم “ساول” أيضًا يعود إلى أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية الذي أعلن ترشحه للمنصب في عام 2016.