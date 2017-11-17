وكالات

أظهرت دراسة أن ألمانيا تتمتع بأفضل سمعة على مستوى العالم، وذلك بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وتبوأت مركزها.

وتراجعت الولايات المتحدة للمركز السادس، بعد أن كانت تحتل المركز الأول، وذلك وفقًا للدراسة التي أجراها معهد “GfK” لأبحاث السوق، وزيمون أنهولت المستشار السياسي في ألمانيا.

وأصبحت فرنسا ثاني أكثر بلد محبب على مستوى العالم، تليها بريطانيا التي احتفظت بالمركز الثالث، ثم كندا واليابان اللتان تتقاسمان المرتبة الرابعة.

ويحاول ما يعرف بمؤشر “Anholt – GfK”، الذي تعده الشركة المذكورة بالتعاون مع مكتب أنهولت كل عام، معرفة صورة 50 دولة لدى سكان العالم، وذلك فيما يتعلق بصادرات هذه الدول وحكومتها وثقافتها وسكانها والسياحة فيها والهجرة والإستثمار.

وأكد معدو الدراسة أن ألمانيا حققت درجات إيجابية جدًا في جميع مجالات المؤشر عام 2017، مما جعل مكانتها تتحسن عالميًا.

ولم تحقق ألمانيا نتيجة سيئة سوى في قطاع السياحة.

ولكن صورة ألمانيا تحسنت في آسيا بالذات، خصوصًا في الصين، حسبما جاء في الدراسة، في حين كان تقييم ألمانيا أقل إيجابية من قبل جيرانها الأوروبيين في فرنسا وبولندا بالإضافة للبرازيل وكذلك الألمان أنفسهم.

وعبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل عن سعادته بنتائج الدراسة، وقال إن هذه النتائج تدل مرة أخرى على أن “صورة ألمانيا لم تعد تستند فقط إلى قوتها الإقتصادية؛ بل إلى أن العالم أصبح يثق بنا أكثر”.