الخارجة - أ ش أ

أعلنت محافظة الوادي الجديد مساء يوم الخميس شروط توزيع الأراضي الزراعية على شباب المحافظة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد – في تصريحات صحفية – إن المساحة من 200 فدان إلى 250 فدانا لكل بئر، وأن لكل شاب من 3 إلى 5 أفدنة طبقا لعدد المتقدمين، وأن المساحة متوفرة بها المياه، وأن نظام التمليك عبارة عن أسهم وليست ملكية أرض من خلال دخول المستفيد أعضاء مساهمين بالجمعية.

وأضاف المحافظ أن المستفيد يلتزم بسداد قيمة السهم بواقع 1000 جنيه لكل فدان والتوقيع على مستندات البنك باعتباره المدين الأصلي والصندوق ضامن على أن يسمح للمستفيد أو مستفيدين مجتمعين بإنشاء مزارع إنتاج حيواني وداجني على مساحة لا تزيد عن 2 % من مساحة الأرض وتحت إشراف الجمعية الزراعية ومديرية الزراعة والطب البيطري.

وشدد المحافظ على أنه في حالة إخلال المستفيد بالتزامه أو ترك المشروع يتم إنهاء تخصيصه على أن يحل محله آخر تتوافر فيه ذات الشروط وبنفس الالتزامات مع البنك ولا يجوز لمن تم إنهاء تخصيصه مطالبة المحافظة بأية مستحقات مالية تم سدادها بأي شكل من الأشكال، على أن يلتزم من يحل محله بسداد كافة المبالغ التي تم سدادها للمشروع على أن تؤل كافة المبالغ للصندوق باعتباره صاحب المشروع والضامن للقرض.

وأكد المحافظ أن الأولوية لأبناء القرى والقرى المجاورة وأن يكون التوزيع لخريجي كليات الطب البيطري والزراعة ودبلوم الزراعة، على ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وألا يكون حائزا على أراضي زراعية داخل الوادي الجديد.