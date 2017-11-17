أخبار مصر - الجمعة 17 نوفمبر

* “داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014.

* ترامب: لا يمكن “للدكتاتورية المنحرفة” في بيونج يانج ابتزاز العالم.

* مباحثات سودانية ـ أمريكية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب.

* تقارير أممية جديدة تؤكد ارتكاب جرائم بحق الروهينجا.

* الرياض: طفح الكيل من إيران وعلى لبنان تحجيم “حزب الله”.

* الكونجرس يعد مشروع قانون جديد لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب.

الإتحاد الإماراتية

* “داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014.

* موسكو لاتملك أدلة على تواطؤ واشنطن مع “داعش”.

* البرلمان العراقي يفشل في تمرير قرار بإقصاء الكرد.

* “التعاون الإسلامي” تدعم وحدة العراق وأمنه واستقراره.

* “حكماء المسلمين” يدعو للقضاء على الكراهية والتعصب.

* تحذير أمريكي يمهد لفرض عقوبات ضد النظام القطري.

* قبيلة قحطان تتوعد تميم بـ”يوم غضب”.

* مستشار أمير قطر السابق: القرضاوي منح قيادات “القاعدة” 60 مليون دولار.

* 5 آلاف تونسي يعيشون ظروفًا صعبة في قطر.

* شركات قطرية تطالب الحكومة بتعويضات.

* قطر تحدد 200 دولار حدًا أدنى لأجور العمال الأجانب.

* “لوفيجارو”: قطر تشتري مشجعين أجانب لملء مدرجات الملاعب الخاوية.

* زعيم المعارضة يدعو موجابي للتنحي.

* نيجيريا: 18 قتيلًا بتفجيرات انتحارية.

* تركيا: احتجاز 60 مسؤولًا أمنيًا وتوقيف ربع الدبلوماسيين.

* ألمانيا: “داعش” خطط لهجمات بسيارات موجهة.

* ترامب: لا يمكن “للدكتاتورية المنحرفة” في بيونج يانج ابتزاز العالم.

الشرق الأوسط

* الإتفاق الأمريكي ـ الروسي ـ الأردني: تزامن إبعاد “حزب الله” مع قتال “النصرة”.

* قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي لبحث الحل السياسي.

* خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية.

* الرياض تتشاور مع حلفائها لوقف تجاوزات “حزب الله”.

* السعودية تعلن عن استفادة أكثر من 750 ألف أجنبي من حملة “وطن بلا مخالف”.

* استنكار يمني لـ”الصمت الأممي” على رفض الحوثيين “خطة الحديدة”.

* تحذير يمني من مصير مأساوي للمعتقلين بسجون الإنقلاب.

* إنتهاكات إيران في اليمن على طاولة إجتماع وزراء الخارجية العرب.

* عون يتراجع جزئيًا ويجدد التمسّك بسياسة “النأي بالنفس”.

* الإليزيه: الحريري يصل إلى باريس السبت ويلتقي ماكرون.

* أربيل تدعو بغداد إلى “صفحة جديدة على أساس الدستور”.

* باراك يطرح نفسه مرشحًا قويًا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

* “حماس” تجدد إتهام إسرائيل بقتل مهندس صواريخها التونسي.

* أسرة هاشمي رفسنجاني تبحث عن سبب وفاته ومصير مذكراته.

* البشير يعلن دعمه قياديًا في الحزب الحاكم للرئاسة في 2020.

* مباحثات سودانية ـ أمريكية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب.

* الجيش الليبي يكبد “داعش” عشرات القتلى في سرت.

* غموض وترقب في زيمبابوي بعد يومين من سيطرة الجيش على الحكم.

* أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى.

* بروكسل: إغلاق 26 جمعية ومصادرة أموال بسبب تمويل الإرهاب.

* ميركل تخوض محادثات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية.

* ترمب يتعهد ممارسة “ضغوط قصوى” على كوريا الشمالية.

* تقارير أممية جديدة تؤكد ارتكاب جرائم بحق الروهينجا.

الخليج الإماراتية

* الرياض: طفح الكيل من إيران وعلى لبنان تحجيم “حزب الله”.

* النظام يحرق الغوطة ويدخل البوكمال مجددًا بغطاء روسي.

* اتجاه لتشكيل وفد سوري موحد يضم كل أطياف المعارضة إلى جنيف.

* القوات اليمنية تقترب من أرحب.. والحوثيون ينكسرون في نهم والجوف.

* الإرياني: المنظمات الدولية تتجاهل جرائم الحوثيين.

* وزير بريطاني: الإنقلاب أساس الأزمة في اليمن.

* الكونجرس يعد مشروع قانون جديد لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب.

* قطر تتآمر لتعطيش مصر بدعم سد “النهضة” في إثيوبيا.

* شيخ قحطان: مفتي الدوحة مستورد ونحذر من استهداف السعودية.

* خالد آل خليفة: الإرهاب لن ينجح في المساس بالبحرين.

* البحرين تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

* اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة واستهداف الصيادين في بحر غزة.

* الإحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ 121 ويهدد بدو الأغوار.

* لجنة بـ”النواب” الأمريكي تقر خفض المساعدات للفلسطينيين.

* “نادي الأسير”: 400 طفل و57 امرأة في سجون الإحتلال.

* معصوم يدعو إلى حوار فوري بين بغداد وأربيل.

* القوات العراقية تتقدم وتنصب جسرًا عائمًا لربط عانة وراوة.

* الكونجرس يصنف “النجباء” العراقية “جماعة إرهابية”.

* مقتل 14 شخصًا بهجوم انتحاري استهدف تجمعًا سياسيًا في كابول.