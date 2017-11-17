صحافة عربية: “داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014
أخبار مصر - الجمعة 17 نوفمبر
* “داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014.
* ترامب: لا يمكن “للدكتاتورية المنحرفة” في بيونج يانج ابتزاز العالم.
* مباحثات سودانية ـ أمريكية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب.
* تقارير أممية جديدة تؤكد ارتكاب جرائم بحق الروهينجا.
* الرياض: طفح الكيل من إيران وعلى لبنان تحجيم “حزب الله”.
* الكونجرس يعد مشروع قانون جديد لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب.
الإتحاد الإماراتية
* “داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته بسوريا والعراق منذ 2014.
* موسكو لاتملك أدلة على تواطؤ واشنطن مع “داعش”.
* البرلمان العراقي يفشل في تمرير قرار بإقصاء الكرد.
* “التعاون الإسلامي” تدعم وحدة العراق وأمنه واستقراره.
* “حكماء المسلمين” يدعو للقضاء على الكراهية والتعصب.
* تحذير أمريكي يمهد لفرض عقوبات ضد النظام القطري.
* قبيلة قحطان تتوعد تميم بـ”يوم غضب”.
* مستشار أمير قطر السابق: القرضاوي منح قيادات “القاعدة” 60 مليون دولار.
* 5 آلاف تونسي يعيشون ظروفًا صعبة في قطر.
* شركات قطرية تطالب الحكومة بتعويضات.
* قطر تحدد 200 دولار حدًا أدنى لأجور العمال الأجانب.
* “لوفيجارو”: قطر تشتري مشجعين أجانب لملء مدرجات الملاعب الخاوية.
* زعيم المعارضة يدعو موجابي للتنحي.
* نيجيريا: 18 قتيلًا بتفجيرات انتحارية.
* تركيا: احتجاز 60 مسؤولًا أمنيًا وتوقيف ربع الدبلوماسيين.
* ألمانيا: “داعش” خطط لهجمات بسيارات موجهة.
* ترامب: لا يمكن “للدكتاتورية المنحرفة” في بيونج يانج ابتزاز العالم.
الشرق الأوسط
* الإتفاق الأمريكي ـ الروسي ـ الأردني: تزامن إبعاد “حزب الله” مع قتال “النصرة”.
* قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي لبحث الحل السياسي.
* خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية.
* الرياض تتشاور مع حلفائها لوقف تجاوزات “حزب الله”.
* السعودية تعلن عن استفادة أكثر من 750 ألف أجنبي من حملة “وطن بلا مخالف”.
* استنكار يمني لـ”الصمت الأممي” على رفض الحوثيين “خطة الحديدة”.
* تحذير يمني من مصير مأساوي للمعتقلين بسجون الإنقلاب.
* إنتهاكات إيران في اليمن على طاولة إجتماع وزراء الخارجية العرب.
* عون يتراجع جزئيًا ويجدد التمسّك بسياسة “النأي بالنفس”.
* الإليزيه: الحريري يصل إلى باريس السبت ويلتقي ماكرون.
* أربيل تدعو بغداد إلى “صفحة جديدة على أساس الدستور”.
* باراك يطرح نفسه مرشحًا قويًا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.
* “حماس” تجدد إتهام إسرائيل بقتل مهندس صواريخها التونسي.
* أسرة هاشمي رفسنجاني تبحث عن سبب وفاته ومصير مذكراته.
* البشير يعلن دعمه قياديًا في الحزب الحاكم للرئاسة في 2020.
* مباحثات سودانية ـ أمريكية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب.
* الجيش الليبي يكبد “داعش” عشرات القتلى في سرت.
* غموض وترقب في زيمبابوي بعد يومين من سيطرة الجيش على الحكم.
* أطراف الأزمة الأوكرانية ترحب بمساع روسية لتبادل الأسرى.
* بروكسل: إغلاق 26 جمعية ومصادرة أموال بسبب تمويل الإرهاب.
* ميركل تخوض محادثات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية.
* ترمب يتعهد ممارسة “ضغوط قصوى” على كوريا الشمالية.
* تقارير أممية جديدة تؤكد ارتكاب جرائم بحق الروهينجا.
الخليج الإماراتية
* الرياض: طفح الكيل من إيران وعلى لبنان تحجيم “حزب الله”.
* النظام يحرق الغوطة ويدخل البوكمال مجددًا بغطاء روسي.
* اتجاه لتشكيل وفد سوري موحد يضم كل أطياف المعارضة إلى جنيف.
* القوات اليمنية تقترب من أرحب.. والحوثيون ينكسرون في نهم والجوف.
* الإرياني: المنظمات الدولية تتجاهل جرائم الحوثيين.
* وزير بريطاني: الإنقلاب أساس الأزمة في اليمن.
* الكونجرس يعد مشروع قانون جديد لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب.
* قطر تتآمر لتعطيش مصر بدعم سد “النهضة” في إثيوبيا.
* شيخ قحطان: مفتي الدوحة مستورد ونحذر من استهداف السعودية.
* خالد آل خليفة: الإرهاب لن ينجح في المساس بالبحرين.
* البحرين تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
* اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة واستهداف الصيادين في بحر غزة.
* الإحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ 121 ويهدد بدو الأغوار.
* لجنة بـ”النواب” الأمريكي تقر خفض المساعدات للفلسطينيين.
* “نادي الأسير”: 400 طفل و57 امرأة في سجون الإحتلال.
* معصوم يدعو إلى حوار فوري بين بغداد وأربيل.
* القوات العراقية تتقدم وتنصب جسرًا عائمًا لربط عانة وراوة.
* الكونجرس يصنف “النجباء” العراقية “جماعة إرهابية”.
* مقتل 14 شخصًا بهجوم انتحاري استهدف تجمعًا سياسيًا في كابول.
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