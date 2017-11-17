القاهرة - أ ش أ

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفريق للفوز على فريق الإنتاج الحربي، رغم الظروف الصعبة التي سبقت المباراة.

وأضاف البدري – في المؤتمر الصحفي بعد المباراة – أن ارتباط الأهلي بمباريات في كأس مصر ومباراة المنتخب الوطني أمام غانا، وضيق الوقت صعبت من حسم الأهلي للمباراة.

وأوضح البدري أن هدف الإنتاج الذي تم إحرازه في نهاية الشوط الأول زاد من حماس لاعبي الإنتاج؛ لتقديم أداء جيد في الشوط الثاني، لذلك عندما قل استحواذ الأهلي على الكرة في الشوط الثاني تم الدفع بعبدالله السعيد.

وأكد البدري أنه عالج تراجع أداء الأهلي نسبيًا في بداية الشوط الثاني بالتغييرات التي ساعدت الفريق على تحقيق الفوز في الربع الساعة الأخيرة من اللقاء.

وأشار البدري إلى أن مشاركة معلول مع منتخب تونس أمام ليبيا كانت بمثابة المجازفة بسبب قصر الفترة بين فترة إصابته وتلقيه للعلاج.

وأوضح البدري أن عبدالله الشامي لم يكتسب بعد خبرة اللعب في الدوري المصري ومن الوارد أن يشارك في المباريات المقبلة.