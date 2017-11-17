بون - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن التحقيقات التي تجرى في إطار الحملة على الفساد في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد ولن تعرقل الإستثمارات في المملكة.

وأضاف أن التحقيقات لن يكون لها أيضا أي تأثير على خطط الطرح العام الأولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ومتحدثا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية قال الفالح “الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت”.

وأضاف أن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة في السعودية منذ عقود “سيقولون لك أنهم لم يروا فسادا في تعاملاتهم مع الحكومة السعودية أو مع الكيانات السعودية”.

ومضى قائلا “إنها (الحملة على الفساد) ليس لها أي تأثير على الإستثمار الأجنبي المباشر. وليس لها تأثير بأي حال على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا للإستثمار المفتوحة على مصراعيها”.