موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين يوم الخميس إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يواصل تكثيف أنشطته بالقرب من الحدود الروسية ويسعى إلى وضع جورجيا في مقدمة حملته لردع موسكو.

وأضاف كاراسين عقب لقاء مع زوراب أباشيدز، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الجورجي في الشؤون الروسية “لسوء الحظ، فإن العقيدة المناهضة للروس مازالت تتجلى في تبليسي، وتكتسب قوة كعامل دائم في السياسات الداخلية والخارجية لجورجيا على الشؤون الروسية”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي “أنه ينبغي أن نذكر أيضًا عامل الناتو الذي يعزز من نشاطاته ويحاول في الواقع تحويل جورجيا إلى مركز حملة ردع روسيا” مشيرًا إلى أن السياسيين الجورجيين كثيرًا ما ينتقدون بشدة القضايا الثنائية التي لا علاقة لها بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وهما الجمهوريتان الجورجيتان السابقتان اللتان اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين بعد صراع عسكري في عام 2008.

وقال الدبلوماسي الروسي “لهذا السبب أود أن أسأل: لماذا، على الرغم من تحسين التعاون في مجالات التجارة والإقتصاد والنقل والشؤون الإنسانية، غالبًا ما يتخذ السياسيون الجورجيون تصريحات عدائية تمامًا تشبه فترة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي. لا شك أن هذا يؤثر على جو العلاقات وغالبًا ما يرسل إشارات خاطئة إلى الرأي العام في الدولتين”.

وتابع أنه “بناء على تعليمات من قيادات روسيا وجورجيا سوف نستمر في عملنا لنجعل الحالة الإيجابية تهيمن في النهاية على العلاقات الروسية الجورجية”.

وعقد أول إجتماع لأباشيدز وكاراسين في عام 2012. ومنذ أن قطعت موسكو وتبليسي العلاقات الدبلوماسية بينهما في سبتمبر 2008، تظل تلك الإجتماعات هي الشكل الوحيد للحوار المباشر بين المسؤولين في البلدين.