برلين - رويترز

قال نادي بروسيا دورتموند يوم الخميس إنه استبعد المهاجم بيير ايمريك أوباميانج من مواجهة أمام شتوتجارت اليوم الجمعة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأسباب انضباطية.

وسجل أوباميانج عشرة أهداف في الدوري في 11 مباراة هذا الموسم لكنه يمر بفترة من عدم التوفيق حاليا وأخفق في هز الشباك في آخر خمس مباريات خاضها دورتموند في جميع المسابقات.

وقال دورتموند على تويتر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل “استبعد أوباميانج من التشكيلة لمباراة الغد لأسباب انضباطية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها لاعب منتخب الجابون لأسباب انضباطية. وعوقب بالإيقاف العام الماضي لسفره بدون إذن إلى إيطاليا.

وخسر دورتموند في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري ليتراجع للمركز الثالث متأخرا بست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسيواجه توتنهام الأسبوع المقبل في دوري الأبطال.