نيويورك - رويترز

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس مدعومة بمكاسب لأسهم شركتي وول مارت وسيسكو بعد إعلانهما عن أرباح قوية بينما وافق مجلس النواب الأمريكي على نسخة من مشروع قانون للضرائب من المتوقع أن يعطي دفعة لأرباح الشركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 187.08 نقطة أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 23458.29 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 21.02 نقطة أو 0.82 بالمئة ليغلق عند 2585.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 87.08 نقطة أو 1.3 بالمئة إلى 6793.29 نقطة.