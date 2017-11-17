لندن - رويترز

وصل روجر فيدرر إلى الدور قبل النهائي في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بدون أي هزيمة للمرة العاشرة بعد تغلبه على مارين شيليتش بنتيجة 6-7 و6-4 و6-1 يوم الخميس.

كان فيدرر الفائز باللقب ست مرات حجز مكانه في قبل النهائي بالفوز على الألماني الصاعد الكسندر زفيريف لكن لم تظهر لديه نية في التهاون في آخر لقاء بالمجموعة.

وتمنى الكرواتي شيليتش، الذي ودع البطولة بعد خسارة مباراتين، أن ينهي العام بأفضل شكل في المدينة التي شهدت ضياع حلمه في ويمبلدون هذا العام أمام فيدرر. ودخل اللقاء وهو يعاني من بثور.

ونجا المصنف الخامس عالميا من أربع فرص لكسر الإرسال في المجموعة الأولى ولعب بشكل رائع في الشوط الفاصل.

وبتسديدة خلفية رائعة خلال التعادل 5-5 نال فرصة لحسم المجموعة ونجح في استغلالها بنقطة فوز مباشر كانت رقم 20 له في المجموعة الأولى بينما ظهر الإحباط بوضوح على فيدرر.

وكان من الممكن التماس العذر لفيدرر بتعرضه للإنهاك لكن اللاعب الحاصل على 19 لقبا ضمن البطولات الأربع الكبرى استرد عافيته لاحقا.

وكانت المجموعة الثانية سجالا حتى سدد شيليتش في الشبكة ليعطي فيدرر نقطة لحسم المجموعة استغلها اللاعب السويسري بالفعل.

وكسر فيدرر الإرسال سريعا في المجموعة الفاصلة وانهارت مقاومة شيليتش ليترك الانتصار لمنافسه المخضرم.

ووصل فيدرر إلى قبل النهائي 14 مرة من إجمالي 15 مشاركة في البطولة الختامية وسيلتقي مع ديفيد جوفين أو دومينيك تيم من أجل مقعد بالنهائي.

وفاز شيليتش في مباراة واحدة مقابل ثماني هزائم خلال سجله بالبطولة.

وقال فيدرر (36 عاما) المصنف الثاني عالميا “كنت متأخرا في النتيجة لذا أنا سعيد بإيجاد طريقة للانتفاض”.