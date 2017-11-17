نيويورك - رويترز

أغلقت أسعار النفط منخفضة يوم الخميس مع تزايد القلق بشأن نمو إنتاج الخام في الولايات المتحدة على الرغم من توقعات بأن المنتجين العالميين الرئيسيين سيمددون هذا الشهر إتفاقا لخفض الإمدادات.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 51 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 61.36 دولار موسعة خسائرها إلى خمس جلسات متتالية.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لرابع جلسة على التوالي لتغلق منخفضة 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.14 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عامين التي سجلها الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، بفعل علامات على أن الإمدادات الأمريكية تتزايد ومن المحتمل أن تقوض مساعي أوبك لخفض وفرة المعروض في الأسواق.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت ثاني زيادة أسبوعية مع ارتفاعها 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني). وشهدت مخزونات البنزين أيضا زيادة غير متوقعة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن من المتوقع أن تشكل الولايات المتحدة أكثر من 80 بالمئة من نمو المعروض العالمي من النفط في السنوات العشر القادمة.

وسجل إنتاج النفط الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 9.65 مليون برميل يوميا وهو ما يعني أن الإنتاج قفز حوالي 15 بالمئة منذ منتصف 2016.