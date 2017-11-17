بيروت/باريس - رويترز

عبر الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس عن أمله في أن تضع زيارة سعد الحريري إلى فرنسا نهاية سريعة للأزمة حيث من المقرر أن يغادر الحريري السعودية إلى فرنسا مطلع الأسبوع المقبل.

واستقال الحريري في بث تلفزيوني من السعودية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) موجها انتقادات حادة لعدوة الرياض إيران وحليفها اللبناني حزب الله.

ودفعت الأزمة بلبنان إلى صدارة الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جهة وتكتل تقوده إيران ويضم جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية من جهة أخرى.

وقال مصدر في قصر الإليزيه إن الحريري سيسافر إلى باريس يوم السبت ويلتقي مع الرئيس إيمانويل ماكرون في نفس اليوم.

وذكر مسؤولون فرنسيون أنهم لا يعلمون كم سيقضي الحريري من الوقت قبل العودة إلى بيروت لكنهم عبروا عن الأمل في أن تسهم الزيارة في تهدئة الأزمة بإظهار أنه لم يكن محتجزا في السعودية مثلما قال الرئيس اللبناني.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “سيخفف وصوله التوتر بإظهار أنه حر الحركة”.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه سيتم إجراء مشاورات قبل عودته إلى بيروت لحشد الدعم الدولي له للتفاوض على إتفاق سياسي جديد في لبنان.

وقال مسؤول فرنسي “لا نحاول إيجاد حل وسط أو فتح حوار بين الأطراف، وإنما تهيئة الظروف لنزع فتيل التوتر في المنطقة. نريد تجنب انتشار أزمات قد تخرج عن السيطرة”.

وقبل الحريري يوم الخميس دعوة إلى فرنسا بعد إجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي زار السعودية.

ويتهم عون، الذي رفض قبول استقالة الحريري لحين عودته إلى لبنان، الرياض باحتجاز الحريري رهينة.

وفي تغريدة على تويتر قال عون يوم الخميس “نأمل أن تكون الأزمة انتهت وفُتح باب الحل بقبول الرئيس الحريري الدعوة لزيارة فرنسا”.