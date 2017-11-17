وكالات

أكدت اللجنة البارالمبية الدولية، يوم الخميس، أن عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا، ستظل قائمة إثر قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، باستمرار عقوبة الإيقاف الخاصة بـ”روسادا”.

وقال كاريج سبينيس، المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، إن العقوبات المفروضة على اللجنة الروسية ستظل قائمة، وأن هناك مجموعة عمل ستناقش مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات، وذلك خلال إجتماع سيعقد في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأوضحت اللجنة البارالمبية، أنها ترغب في حسم موقفها في هذا الشأن في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل أن تعقد مؤتمرا صحفيا في الـ22 من الشهر نفسه، لتعلن من خلاله قرارها الأخير.

وقررت “وادا” في إجتماع لها يوم الخميس، إبقاء الإيقاف، والذي بدأ قبل عامين، ساريا على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا”، بسبب “عدم امتثالها لميثاق مكافحة المنشطات”.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قد اتخذت قرارا قاسيا في حق الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أغسطس (آب) 2016، باستبعادهم من المشاركة في بارالمبياد ريو دي جانيرو، وسحب العضوية من اللجنة البارالمبية الروسية، وذلك في أعقاب صدور تقرير أعده المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وأدعى فيه تعاطي المنشطات في صفوف الرياضيين الروس، ووجه فيه إتهاما بوجود برنامج للمنشطات ترعاه الحكومة الروسية.

ونفت موسكو مرارا إدعاءات وإتهامات ماكلارين، لعدم وجود أدلة في تقريره، تؤكد تورط روسيا في “فضيحة المنشطات”.