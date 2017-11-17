أخبار مصر - الجمعة 17 نوفمبر

* السيسي: مصر تكافح الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم.

* السفير الإيطالي: الإصلاح الإقتصادي جعل مصر سوقًا واعدة.

* رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التعاون الإقتصادي مع المجر.

* القاهرة تنجح في تحقيق المصالحة بجنوب السودان.

* الرئيس يفتتح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط خلال ساعات.

الأخبار

* السيسي: مصر تكافح الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم.

* شريف إسماعيل: التوسع في أنظمة المدفوعات الإلكترونية وميكنة خدمات العاصمة الإدارية.

* السفير الإيطالي: الإصلاح الإقتصادي جعل مصر سوقًا واعدة.

* مصر وتونس والجزائر يدعمون الحل السياسي في ليبيا.. وزراء الخارجية: مواعيد الإنتخابات الليبية ليست مقدسة ويمكن تعديلها.

* وزير الداخلية يبحث التعاون الأمني مع فرنسا وإيطاليا.

* مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 مشتبهًا بهم بشمال سيناء.

* نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع الإرهابي الليبي المتورط في حادث الواحات.

* 958 ألف توقيع على استمارة “علشان تبنيها” في 5 محافظات.

* كرم جبر في ضيافة “أخبار اليوم”: إرادة سياسية غير مسبوقة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية.

* بكري يستجوب وزيري الزراعة والتجارة بسبب 121 ألف طن من قمح الخشخاش.

* “الري”: تكثيف التعاون المائي مع جنوب السودان وتوفير فرص للإستثمار الزراعي.

* إنطلاق معرض الحرف اليدوية بمشاركة 200 شركة.

* لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون: ذهب “العجلات الحربية” يغادر المخازن.. ويستقبل جمهور المتحف المصري.

* كوبر يرفض المواجهات الأفريقية في خطة إعداد المونديال.

الأهرام

* رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التعاون الإقتصادي مع المجر.

* القاهرة تنجح في تحقيق المصالحة بجنوب السودان.

* خلال المؤتمر الوزاري لعمليات حفظ السلام الأممية.. مصر تطرح تعهدات جديدة في مجال المساهمات العسكرية.

* بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق بندوة في باريس: السيسي أنقذ مصر من مصير دول بالمنطقة.

* الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على خلية الواحات: مقتل 15 إرهابيًا وضبط ليبي وأسلحة ثقيلة ومضادات للطائرات.

* الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لـ”الأهرام”: “التأمين الصحي” الجديد إلزامي لكل المصريين.. وتطبيقه بعد 6 أشهر من إقرار القانون.. الرئيس أوصى بأن يولد قويًا وبأعلى مستوى للخدمة الطبية.

* في لقاء مجموعة الصداقة الألمانية.. مناقشة جهود مصر في محاربة الإرهاب.

* مكرم في ندوة بالجامعة الأمريكية: لا حل لمشكلات الإعلام دون استعادة المصداقية والمهنية.

* الانتهاء من اللائحة الطلابية خلال أيام.. إنتخابات إتحادات الطلبة أول ديسمبر المقبل.

* رئيس هيئة تنشيط السياحة: بدأنا التسويق الإلكتروني لجذب المزيد من السائحين.

* نصر تدعو رجال الأعمال الإماراتيين لضخ مزيد من الإستثمارات.

* قابيل يروج لصناعة السيارات والمنسوجات والجلود بإيطاليا.

* الكويت ترفع الحظر المؤقت عن الصادرات الزراعية المصرية.

* ممثلو العمال يوافقون على مشروع قانون التنظيمات النقابية.

* إنطلاق الدورة الثالثة لمهرجان التمور المصرية بسيوة.

* مصر في التصنيف الثالث لقرعة المونديال.

* صحيفة إيطالية تشيد بمسيرة كوبر وتحتفل بعيد ميلاده “الـ 62”.

* بعد العودة للمسابقة.. أزارو يقود الأهلي لفوز صعب على الإنتاج.

* الإسماعيلي يهزم طنطا ويتصدر الدوري.. وسموحة يفوز على الرجاء بهدف نظيف.

الجمهورية

* الرئيس يستعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة مع رئيس البرلمان المجري.. السيسي: نحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة.. ومصممون على هزيمته.

* في إجتماع موسع بحضور إسماعيل وعدد من الوزراء والمسئولين.. الرئيس يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ تطوير محور المحمودية بالإسكندرية.

* سفير قبرص: زيارة السيسي تدشن لمرحلة جديدة لعلاقات تاريخية.. التعاون المشترك.. يتقدم أهداف القمة الثلاثية في نيقوسيا.

* الرئيس يفتتح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط خلال ساعات.

* الجيش والشرطة معًا.. في مواجهة التحديات.. تدريب مشترك بين طلاب الحربية والشرطة.. وتنفيذ بيان عملي لاقتحام وكر إرهابي.

* إنطلاق الإجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين مصر والإمارات.. سحر نصر: قانون الإستثمار الجديد يوفر العديد من الحوافز للمستثمرين.

* قابيل يلتقي السفير الإيطالي.. قبل مهمة روما للترويج للإستثمار.. إيطاليا الشريك الأوروبي الأول.. تساهم في 1015 مشروعًا مصريًا برأس مال 2.7 مليار دولار.

* محافظ مطروح في لقاء مسئولي موانىء دبي: المشاركة في تنمية المنطقة الغربية.. ومشروعاتها السياحية والإقتصادية.

* وزير الإسكان يعلن تعديلات البناء بعد موافقة الوزراء.. إجراءات ميسرة لترخيص البناء والصلاحية 3 سنوات.

* وزير التموين أمام جمعية رجال الأعمال: تعديل مواصفات استيراد الأقماح.. والاحتياطي يكفي 4 أشهر.

* بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والسويدي.. تصنيع الشبكات الكهربائية والاتصالات وجميع أنواع العدادات.

* “أنا عانس”.. تفوز بالجائزة الكبرى للموسيقى العربية.

* أمين المخزن باع الكتب المدرسية الجديدة لمطعم الفول والطعمية.

* برنامج الخطيب لـ”عائلة الأهلي”: حلم الإستاد العالمي جاهز للتنفيذ الفوري.