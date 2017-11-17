صحافة مصرية: السيسي: مصر تكافح الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم
أخبار مصر - الجمعة 17 نوفمبر
* السيسي: مصر تكافح الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم.
* السفير الإيطالي: الإصلاح الإقتصادي جعل مصر سوقًا واعدة.
* رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التعاون الإقتصادي مع المجر.
* القاهرة تنجح في تحقيق المصالحة بجنوب السودان.
* الرئيس يفتتح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط خلال ساعات.
الأخبار
* السيسي: مصر تكافح الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم.
* شريف إسماعيل: التوسع في أنظمة المدفوعات الإلكترونية وميكنة خدمات العاصمة الإدارية.
* السفير الإيطالي: الإصلاح الإقتصادي جعل مصر سوقًا واعدة.
* مصر وتونس والجزائر يدعمون الحل السياسي في ليبيا.. وزراء الخارجية: مواعيد الإنتخابات الليبية ليست مقدسة ويمكن تعديلها.
* وزير الداخلية يبحث التعاون الأمني مع فرنسا وإيطاليا.
* مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 مشتبهًا بهم بشمال سيناء.
* نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع الإرهابي الليبي المتورط في حادث الواحات.
* 958 ألف توقيع على استمارة “علشان تبنيها” في 5 محافظات.
* كرم جبر في ضيافة “أخبار اليوم”: إرادة سياسية غير مسبوقة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية.
* بكري يستجوب وزيري الزراعة والتجارة بسبب 121 ألف طن من قمح الخشخاش.
* “الري”: تكثيف التعاون المائي مع جنوب السودان وتوفير فرص للإستثمار الزراعي.
* إنطلاق معرض الحرف اليدوية بمشاركة 200 شركة.
* لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون: ذهب “العجلات الحربية” يغادر المخازن.. ويستقبل جمهور المتحف المصري.
* كوبر يرفض المواجهات الأفريقية في خطة إعداد المونديال.
الأهرام
* رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التعاون الإقتصادي مع المجر.
* القاهرة تنجح في تحقيق المصالحة بجنوب السودان.
* خلال المؤتمر الوزاري لعمليات حفظ السلام الأممية.. مصر تطرح تعهدات جديدة في مجال المساهمات العسكرية.
* بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق بندوة في باريس: السيسي أنقذ مصر من مصير دول بالمنطقة.
* الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على خلية الواحات: مقتل 15 إرهابيًا وضبط ليبي وأسلحة ثقيلة ومضادات للطائرات.
* الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لـ”الأهرام”: “التأمين الصحي” الجديد إلزامي لكل المصريين.. وتطبيقه بعد 6 أشهر من إقرار القانون.. الرئيس أوصى بأن يولد قويًا وبأعلى مستوى للخدمة الطبية.
* في لقاء مجموعة الصداقة الألمانية.. مناقشة جهود مصر في محاربة الإرهاب.
* مكرم في ندوة بالجامعة الأمريكية: لا حل لمشكلات الإعلام دون استعادة المصداقية والمهنية.
* الانتهاء من اللائحة الطلابية خلال أيام.. إنتخابات إتحادات الطلبة أول ديسمبر المقبل.
* رئيس هيئة تنشيط السياحة: بدأنا التسويق الإلكتروني لجذب المزيد من السائحين.
* نصر تدعو رجال الأعمال الإماراتيين لضخ مزيد من الإستثمارات.
* قابيل يروج لصناعة السيارات والمنسوجات والجلود بإيطاليا.
* الكويت ترفع الحظر المؤقت عن الصادرات الزراعية المصرية.
* ممثلو العمال يوافقون على مشروع قانون التنظيمات النقابية.
* إنطلاق الدورة الثالثة لمهرجان التمور المصرية بسيوة.
* مصر في التصنيف الثالث لقرعة المونديال.
* صحيفة إيطالية تشيد بمسيرة كوبر وتحتفل بعيد ميلاده “الـ 62”.
* بعد العودة للمسابقة.. أزارو يقود الأهلي لفوز صعب على الإنتاج.
* الإسماعيلي يهزم طنطا ويتصدر الدوري.. وسموحة يفوز على الرجاء بهدف نظيف.
الجمهورية
* الرئيس يستعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة مع رئيس البرلمان المجري.. السيسي: نحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة.. ومصممون على هزيمته.
* في إجتماع موسع بحضور إسماعيل وعدد من الوزراء والمسئولين.. الرئيس يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ تطوير محور المحمودية بالإسكندرية.
* سفير قبرص: زيارة السيسي تدشن لمرحلة جديدة لعلاقات تاريخية.. التعاون المشترك.. يتقدم أهداف القمة الثلاثية في نيقوسيا.
* الرئيس يفتتح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط خلال ساعات.
* الجيش والشرطة معًا.. في مواجهة التحديات.. تدريب مشترك بين طلاب الحربية والشرطة.. وتنفيذ بيان عملي لاقتحام وكر إرهابي.
* إنطلاق الإجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين مصر والإمارات.. سحر نصر: قانون الإستثمار الجديد يوفر العديد من الحوافز للمستثمرين.
* قابيل يلتقي السفير الإيطالي.. قبل مهمة روما للترويج للإستثمار.. إيطاليا الشريك الأوروبي الأول.. تساهم في 1015 مشروعًا مصريًا برأس مال 2.7 مليار دولار.
* محافظ مطروح في لقاء مسئولي موانىء دبي: المشاركة في تنمية المنطقة الغربية.. ومشروعاتها السياحية والإقتصادية.
* وزير الإسكان يعلن تعديلات البناء بعد موافقة الوزراء.. إجراءات ميسرة لترخيص البناء والصلاحية 3 سنوات.
* وزير التموين أمام جمعية رجال الأعمال: تعديل مواصفات استيراد الأقماح.. والاحتياطي يكفي 4 أشهر.
* بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والسويدي.. تصنيع الشبكات الكهربائية والاتصالات وجميع أنواع العدادات.
* “أنا عانس”.. تفوز بالجائزة الكبرى للموسيقى العربية.
* أمين المخزن باع الكتب المدرسية الجديدة لمطعم الفول والطعمية.
* برنامج الخطيب لـ”عائلة الأهلي”: حلم الإستاد العالمي جاهز للتنفيذ الفوري.
اترك تعليقاً