محمد القزاز -اخبار مصر

تقدم قناة نايل سينما برنامج الو… سينما الاحد والخميس من كل اسبوع الساعة الرابعة والنصف.

يتناول البرنامج تراث السينما المصرية ممثلا فى نجومها …هند رستم , صلاح ذو الفقار,احمد ذكى والعديد من النجوم الذين اثروا حياة السينما المصرية.

ويتواصل الو …سينما مع الجمهور عن طريق مكالمات هاتفية لحياة النجم وادوارة وميلادة ورحيلة .

البرنامج تقديم نانسى ابراهيم ومروة السيد واعداد محمود عبود وانتاج احمد حجاج واخراج محمود عمارة واشراف عام اسامة البهنسى.