المنامة - أ ش أ

دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتوقف عن كافة الإنتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء وزيررالخارجية اليحريني اليوم مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور البحرين حاليا.

وخلال الإجتماع ، رحب وزير الخارجية البحريني بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، منوهًا بالجهود الكبيرة المبذولة في توحيد وتقوية الصف الفلسطيني والتي توجت بإتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ، مؤكدًا أهمية هذا الإنجاز في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة واستعادة حقوقه المشروعة.

وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل لها على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

من جانبه ، أعرب عزام الأحمد عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء وزير الخارجية البحريني ، مؤكدًا خالص تقدير أبناء الشعب الفلسطيني لمواقف مملكة البحرين الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية ، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.