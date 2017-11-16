القاهرة -أ ش أ

أعلن المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة انطلاق مهرجان الطعام الكوري بالقاهرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وقال مدير المركز بارك جاري يانج في تصريح اليوم الخميس إن المهرجان يهدف لتعريف الشعب المصري بأنواع الطعام الكوري والأساليب المختلفة لإعداده وذلك في إطار التقارب الثقافي بين الشعبين.

وأضاف أن المركز سينظم دورة تدريبة لتعليم أساليب إعداد الطعام الكوري للشباب المصري يوم الثلاثاء المقبل حيث تم جلب 3 متخصصين من كوريا للتدريس خلال التدريب.

ولفت إلى أن المهرجان سيضم حوالي 16 طبقا كوريا يمثل معظم أطباق المطبخ الكوري والتي سيتم إعدادها بمكونات مصرية مشيرا إلى وجود إقبال كبير من الشباب الكوري على تعلم أساليب طهي الطعام للحصول على وظيفة مناسبة.