الغردقة -أ ش أ

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، اليوم الخميس من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة قادمة من دوسلدروف اشتبه قسم تفتيش الركاب في راكب ألماني من أصل مصري وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من قسم تفتيش الركاب وإدارة الحركة وإدارة الأمن الجمركي.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 40 شريطا بكل منها 10 أقراص ترامادول بإجمالي 400 قرص ترامادول المخدر مخفاة بين طيات الملابس وقرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك.