الإسكندرية-أ ش أ

زار وزير الثقافة حلمي النمنم قاعة سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر ورافقه أثناء الزيارة رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس أن وزير الثقافة تفقد خلال تلك الزيارة جميع الخدمات التي تقدمها سفارة المعرفة من إتاحة الكتب والرسائل العلمية والدوريات وقواعد البيانات المتاحة داخل مكتبة الإسكندرية عبر الشبكة الإلكترونية كما تعرف أيضا على ما تقدمه السفارة من أنشطة وورش عمل تفاعلية في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير بالدور الفعال الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية من خلال سفاراتها وفروعها الممتدة في جميع محافظات مصر حيث تتيح قاعات السفارات لمرتاديها كما هائلا من مصادر المعلومات في المجالات المختلفة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالبحث العلمي وتقديم الخبرات العلمية والعملية للطلاب.

وفي ختام زيارته دعا جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين إلى زيارة قاعة سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية والاستزادة مما تقدمه من خدمات علمية ومعلومات في شتى المجالات.