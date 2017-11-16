اخبار مصر- سماء المنياوي

حصد السباحون المصريون 26 ميدالية ذهبية في الدور الاول من فاعليات البطولة العربية للسباحة الثالثة عشر للناشئين للسباحة القصيرة والمقامة بمجمع السباحة بإستاد الكلية الحربية بالقاهرة في الفترة من 16 نوفمبر الى 19 نوفمبر 2017.

وفِي تصريح خاص لاخبار مصر اكد الدكتور محمد دسوقي مدرب منتخب مصر للسباحة ان البطولة العربية تشمل ثلاث مجموعات عمرية كل مجموعة تشمل 6 سباقات للأولاد والبنات.

واضاف أن مسابقة تحت 18 للأولاد شهدت منافسة شديدة حيث حصد السباحون المصريون ثلاث ميداليات منهم عبد الرحمن سامح في 50 متر فراشة الذي حقق (24.28) محطما الرقم القياسي العربي السابق.

واضاف دسوقي انهفي مجموعة تحت 13 حصدت مصر 6 ميداليات ذهبية في سباقات الأولاد و6 ميداليات ذهبية في سباقات الفتيات.

وفِي المجموعة العمرية تحت 15 سنة حصدت مصر على 5 ميداليات ذهبية وميدالية واحدة لتونس في سباقات الأولاد بينما تسيّدت مصر وحصلت على 6 ميداليات في سباقات الفتيات.