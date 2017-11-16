وكالات

تقوم السلطات في مدينة حيدر آباد بجنوبي الهند بجمع المتسولين قبل زيارة إيفانكا ترامب المستشارة البارزة لوالدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال الأسبوع الماضي تم نقل أكثر من 200 متسول إلى مساكن منفصلة للذكور والإناث تقع على أراضي سجنين في المدينة.

وتنفذ السلطات بشكل صارم حظرا على التسول في شوارع المدينة وفي الأماكن العامة الأخرى.

ويبدو أن حملة التعقب آتت أكلها مع تواري معظم الآلاف من المتسولين في المدينة عن الأنظار.

ويقول المسؤولون إن الحملة ضد التسول بدأت بسبب حدثين دوليين في حيدر آباد هما القمة العالمية لريادة الأعمال التي من المقرر أن تحضرها إيفانكا ترامب ومؤتمر التيلوجو العالمي في ديسمبر وذلك فق ما نقلت “أسوشيتد برس”.