القاهرة - أ ش أ

حقق فريق النادي الأهلي فوزا مهما على مضيفه نادي الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأ النادي الأهلي اللقاء بقوة حيث تمكن مهاجمه المغربي وليد أزارو من إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 14 بهدف من صناعة زميله النيجيري بالفريق جونيور أجاي.

وفي الدقيقة 41 سنحت فرصة خطيرة أخرى لأزارو حيث انطلق من الجبهة اليسرى وانفرد بالحارس الذي مرت منه تسديدة اللاعب المغربي لينقذها مدافع الإنتاج من قلب المرمى.

وحصل موسى دياوارا على ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول بعد احتكاك مع محمد هاني المدافع الأيمن للأهلي ليحرز المهاجم عمر السعيد منها هدفه السابع الذي يتقاسم به صدارة هدافي الدوري مع حسين الشحات وينتهي الشوط على التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 77 هيأ البديل مؤمن زكريا الكرة برأسه أمام المرمى إلى أزارو عنوان الخطورة في اللقاء ليتمكن من إضافة الهدف الثاني بتصويبة سكنت على يمين الحارس عامر عامر.

ولم يشهد باقي اللقاء الكثير من الفرص باستثناء الدقيقة 86 عندما أنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من تصويبة صاروخية سددها محمد عصام لاعب الإنتاج وانبرى لها الحارس.

وبهذه النتيجة ، يرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز يحتل بها المركز العاشر، متجاوزا بذلك الإنتاج الحربي الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 12.