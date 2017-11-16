عواصم المحافظات -أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الخميس حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون والمواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي المنيا ضبطت الأجهزة الأمنية 12 متهمًا وبحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص و12 قضية مواد مخدرة ونفذت 1413 حكما قضائيا متنوعا وحررت 2011 مخالفة مرورية إلى جانب ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة وإزالة 189 حالة تعد متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما تم ضبط صاحب مطعم مأكولات يبيع الأطعمة في كتب لمناهج دراسية للعام الدراسي الجاري وذلك بعد ورود بلاغات بالواقعة من أهالي قرية ماقوسة مركز المنيا تم ضبط المتهم و بحوزته ألفا كتاب مدرسي حديث لمراحل تعليمية.

وفي قنا، تمكنت الحملات من ضبط 18 متهما بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري و21 متهما من طرفي خصومة ثأرية بمركز أبوتشت وتنفيذ 1428 حكما قضائيا بالإضافة إلى ضبط 405 مخالفات مرافق وتحرير 847 مخالفة مرورية وتنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات واقعة على الأراضي الزراعية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية قيد التحقيق إلى جانب ضبط 8 متهمين صادر بحقهم أحكام قضائية بالسجن المشدد.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط تاجر أعلاف وبحوزته 10 أطنان و500 كيلو جرام من الشعرية وطنين من المكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء بمركز نجع حمادي كما تم ضبط عامل بحوزته 447 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي مطروح أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحرير 387 مخالفة مرورية وضبط سائقين اثنين ثبت تعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة إلى جانب تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات واقعة على أرض الدولة كما تم إزالة 10 تعديات ووصلات خلسة على خط (الألف) الناقل لمياه الشرب من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح بامتداد الطريق الساحلي.

وفي المنوفية تمكنت الحملات من ضبط 9 عاطلين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار وضبط 50 قضية تموينية متنوعة فضلا عن تحرير 1343 مخالفة مرورية متنوعة كما تم إزالة تعديات على نحو ألف و428 مترا مربعا من أملاك الدولة بقرى ومدن المحافظة.

وفي البحيرة أسفرت الحملات عن ضبط 5 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بالمحافظة فيما أزالت الوحدات المحلية بمراكز الرحمانية وأبوحمص وحوش عيسى 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وفي الإسكندرية ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن مخزن للمحاصيل الزراعية وبحوزته 18 طنا و750 كيلو جرامًا من الفول مجهول المصدر وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام المذكور بمزاولة نشاط تجاري غيرمشروع في مجال الإتجار في السلع الغذائية مجهولة المصدر، وبعد تقنين الإجراءات تم تفتيش المخزن وعثر بداخله على 750 جوالًا من الفول مجهول المصدر قبل بيعه.

وفي الغربية تمكنت الحملات من ضبط 110 هاربين من أحكام جنائية وحبس وغرامات وضبط 3 أسلحة نارية و22 قطعة سلاح أبيض و6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة و17 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالإضافة إلى تحرير 1170 مخالفة مرورية.

وفي سوهاج أسفرت حملات الإزالة عن تنفيذ 21 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة من بينها إزالة برج مكون من 13 طابقا وذلك في إطار سياسة التصدي بكل حزم لكافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الآثار لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وفي القليوبية تمكنت المباحث من ضبط عامل لقيامه بالاشتراك مع آخر بسرقة ربع طن أقمشة من مصنع ملابس يعملان به بشبرا الخيمة بالإضافة إلى ضبط هارب من 142 حكم حبس في قضايا جنائية مختلفة إلى جانب ضبط عاطلين قاما بالتعدى على سائق والاستيلاء على مركبة (التوتوك) بعد استدراجه بحجة توصيلهما بالخانكة.

وفي الأقصر أسفرت جهود الحملات عن ضبط صاحب متجر تبين استيلاؤه على سلع تموينية تقدر بنحو 7 آلاف جنيه دون وجه حق.