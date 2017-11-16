القاهرة -أ ش أ

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بحي الفسطاط بمحافظة القاهرة مساء اليوم قرينة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان المجر حيث تفقدت قاعة العرض المؤقت التي تم افتتاحها في فبراير الماضي وتعرض ٦٠٠ قطعة أثرية تحكي تاريخ الحرف والصناعات المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأوضح المهندس محروس سعيد المشرف العام علي المتحف في تصريح اليوم أن قرينة رئيس البرلمان المجري أكدت حرصها على زيارة هذا المتحف تحديدا خلال فترة تواجدها بمصر التي تستمر ثلاثة أيام نظرا لما يتمتع به من أهمية خاصة موضحا أنها تعرفت على كافة جوانب العمل بالمشروع ومراحل تطوره.