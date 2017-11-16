الغردقة - أ ش أ

اكد السفير الكندي بالقاهرة “جيس داتون” إن مصر كيان مهم على الساحة الدولية وهي دولة صديقة, مضيفا أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح مميزا مما سيفتح مجالات عمل عديدة للشباب.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس فعاليات مشروع البحث عن وظيفة والذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات في وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى ريادة الأعمال المنعقد بالغردقة.

من جانبه قال مدير عام الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أحمد حشيش إن السفير الكندي خلال زيارته اليوم لفعاليات المشروع عبر عن إعجابه بالمشروع وحرص الشباب والفتيات على المشاركة في التدريب الذي تدعمه بقوة دولة كندا.