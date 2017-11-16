مشروع محور الثلاثين من يونيو واحداً من أهم مشاريع الطرق العملاقة 2017/11/16 - 21:58 مشروع محور الثلاثين من يونيو واحداً من أهم مشاريع الطرق العملاقة2017-11-16T21:58:59+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الحريري يقيم في المملكة العربية السعودية كمواطن سعودي ويستطيع أن يغادرها وقتما يشاء رئيس أكاديمية الشرطة ومدير الكلية الحربية يشهدان التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمراً تحت عنوان الإرهاب و حقوق الإنسان 16-11-2017 برعاية السيسي و رئيس أوغندا .. توقيع إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 16-11-2017 تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-2017 مصر و تونس و الجزائر يؤكدون رفض أى تدخل خارجي أو خيار عسكري فى الأزمة الليبية 16-11-2017
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