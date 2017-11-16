أخبار مصر - حمودة كامل

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي إن اجتماع وزراء الشئون الإجتماعية العرب الذي عقد أول أمس في دولة الكويت شهد وضع خطة 2018/2019 ووضع أجندة القمة العربية القادمة التي ستعقد في الرياض وأجندة القمة التنموية القادمة في 2019.

وأضافت أنه تم أيضا تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية إلى الكويت برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، فضلا عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي التي أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعي في مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للدورة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن وزارة التضامن ، وأشار الى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ناقشت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية هند الصبيح العلاقات الثنائية بين مصر والكويت واتفقتا على زيارة الوزيرة هند الصبيح لمصر في الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة.

وأكدت غادة والي على أهمية التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية ، وأشارت الى أن هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين في مجالات رعاية ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين ، وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية ، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت الى أن الحكومة وانطلاقا من اهتمامها البالغ بالمصريين في الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعمل على أكثر من محور ونتعاون معا في وزارة التضامن فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرس حاليا امكانية إتاحة هذا النوع من التأمين ، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية ، ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج واجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد أسعار الصرف وجذب التحويلات ، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج.

وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة بشكل اختياري ، مشيرة إلى إنه تتم أيضا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين اجباريا وتتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا.

وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات ، أبدت الوزيرة غادة والي الاستعداد لدراسة المقترح وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.