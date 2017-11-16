اخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أمانى عبد المنعم

استمرارا لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في مواجهات مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية بالواحات، أعلنت وزارة الداخلية اليوم مصرع جميع العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث

بالصور..مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 مشتبها به شمال سيناء

الداخلية: إرهابيو حادث الواحات تلقوا التدريب في درنة “الليبية”

واستكمالا للدور المصرى تجاه القارة السمراء والشقيقة السودان، استضافت القاهرة اليوم اجتماعا لتوقيع وثيقة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الاوغندي يوري موسيفيني

توقيع وثيقة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية السيسي

وفى السياق نفسه، استقبل الرئيس السيسي، رئيس البرلمان المجرى والوفد المرافق له، منوهاً إلى عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين..مؤكداً الحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري

وعلى صعيد اخر، وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية وأن يتم التنفيذ بشكل متكامل يشمل إنشاء منشآت خدمية على طول المحور، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه

الرئيس يوجه بالبدء فورا في تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية

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