الاردن-رويترز

تحت شعار (أعط للحياة فرصة) ينطلق مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن في دورته الثامنة الشهر المقبل بمشاركة 70 فيلما من 25 دولة.

ويهدف المهرجان الذي يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كانون الأول إلى إلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة.

وتنظم المهرجان جمعية (المعمل 612 للأفكار) بالشراكة مع المركز الثقافي الملكي وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمات محلية ودولية في الفترة من الخامس إلى العاشر من ديسمبر .

وقالت إدارة المهرجان في بيان إنها تلقت 700 فيلم من أنحاء العالم وتم اختيار 10 بالمئة منها للعرض ”سيتم عرض 70 فيلما من 25 بلدا من جميع أنحاء العالم يتبعها نقاشات مع المخرجين والمنتجين، بواقع 12 فيلما يوميا تتراوح بين الأفلام القصيرة والطويلة في مسارح المركز الثقافي الملكي“.

ومن بين الدول المشاركة بالمهرجان قطر وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وروسيا.

وبجانب عروض الأفلام والندوات يعقد المهرجان مائدة مستديرة بين مديري مهرجانات أفلام من العالم وصانعي أفلام بمشاركة محلية ودولية للوصول إلى مشاريع مشتركة وكذلك ورشة عمل لصناعة الفيلم المعني بحقوق الإنسان بالشراكة مع الجامعات المختصة في الأردن والمؤسسة الدنمركية للفيلم.