امريكا-رويترز

أفادت دراسة أمريكية أن أكبر تأثير لأعراض انقطاع الطمث على حياة النساء، مثل الهبات الساخنة والتعرق ليلا، يحدث بين أوائل إلى منتصف الخمسينات من العمر.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية (ماتوريتاس) إن النساء في عمر الستين أو أكبر من ذلك تتحسن حياتهن في المجمل وتقل شكواهن من مشكلات في الذاكرة وأعراض جسدية لكن ستظل لديهن مشكلات أخرى مثل اختلال الوظيفة الجنسية والشعور بالإرهاق والتقلبات المزاجية.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة كارولين توركيلسون من جامعة مينيسوتا في منيابوليس ”تشدد الدراسة على ضرورة أن يبادر الأطباء بالتحدث مع النساء عن الصحة الجنسية والتغيرات النفسية المصاحبة للتقدم في العمر“.