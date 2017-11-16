أخبار مصر - إيمان صلاح الدين

احتلت مصر الترتيب 103 عالميا و12 عربيا في التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويتناول التقرير التقدم الذي أحرزته الدول في مجال التنمية المعلوماتية والاتصالات بما في ذلك مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يقيس مستوى التطورات بهذا المجال في 167 دولة من جميع أنحاء العالم.

وتقدمت مصر بذلك مركزا عن مستوى 2016 حيث تقلدت المركز 104. بينما تراجعت مركز عربيا مقارنة بالعام الماضي.

وتصدرت دول العالم في التقرير أيسلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة بينما جاء بنهاية القائمة تشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا.

وتصدرت الدول العربية في المؤشر البحرين التي حلت في المرتبة 31 عالميا ثم قطر التي احتلت المركز 39 عالميا وتلتها الامارات ثم السعودية وعمان ثم لبنان وتلتها الاردن.

وافريقيا، تصدرت تونس التصنيف بينما حلت 99 عالمياً، تلتها المغرب التي تلتها ايضا في التصنيف العالمي، ثم الجزائر التي حلت 102 عالميا.

واحتلت دول أيسلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة المراتب الخمس الأولى بالتصنيف على مستوى العالم، فيما تذيلت دول تشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا مؤخرة التصنيف، في المراكز 174 و175 و176 على الترتيب.