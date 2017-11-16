طنطا - أ ش أ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على مضيفه طنطا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب طنطا في إطار مباريات الأسبوع التاسع من البطولة.

أحرز هدف الإسماعيلي والمباراة الوحيد اللاعب الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يواصل الإسماعيلي صدارته للدوري برصيد 20 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلي يخوضها يوم الاثنين المقبل, بينما توقف رصيد طنطا عند 11 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري.