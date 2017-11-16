أخبار مصر- سماء المنياوي

أكدت الإحصائيات العالمية ان هناك 199 مليون امرأة مصابة بالسكر في العالم ومتوقع زيادتهم الى 313 مليون سنة 2040 “النساء والسكري -صحتك مستقبلك” ؛ حملة يرعاها المجلس القومي للمرأة للتوعية بمخاطر إصابة السيدات بالسكر، مضاعفاته وكيف الوقاية منه وعلاجه.

وأوضحت الدكتورة ماري رزق، أخصائية التغذية وأستاذ الغدد الصماء بجامعة القاهرة، لأخبار مصر أن 1 من كل 10 نساء فوق سن 20 عامًا يعانين من مرض السكري، مما يستدعي الحاجة لمعرفة المزيد عن ضرورة التشخيص المبكر والوقوف على طرق العلاج المختلفة التي تناسب كل مريض وذلك لتجنب مضاعفات المرض الخطيرة.

د. ماري رزق: واحدة من كل عشر نساء فوق سن 20 عاما يعانين من مرض السكر Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 16 november 2017

واضافت أن مرض السكري هو عبء خطير يتزايد يومًا بعد يوم، حيث أن 415 مليون من البالغين كانوا يعيشون مع مرض السكري فى عام 2015، كما ان إصابة المرأة بمرض السكري تؤثر على الاسرة كلها. وحذرت من إهمال السيدات لعلاج السكري.

وذكر الدكتور سمير جورج، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، أن إصابة المرأة بداء السكري يؤثر بشكل كبير على كافة أجزاء جسمها على المدى البعيد وأوضح ان النساء المصابات بداء السكرى من النوع الثاني أكثر عرضة 10 مرات تقريبا لأمراض القلب التاجية.

وأضاف ان إصابة المرأة الحامل بالسكر يكون مؤشرا لاستعدادها للاصابة بالنوع الثاني بالسكر ولو على المدى البعيد.

وأشارت الدكتور راوية خاطر، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بكلية طب جامعة القاهرة، إلى أن مضاعفات مرض السكري عند النساء تعتبر عبئاً وخطراً ليس فقط على المرأة بل على الأسرة بأكملها والمجتمع بأسره، واوضحت ان السيدات المصابات بداء السكري من النوع الاول يتعرضن لخطر متزايد للإجهاض وتشوهات الجنين.

د. راوية خاطر: مضاعفات السكري عند النساء تؤثر على الاسرة كلها Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 16 november 2017

وتابع أنه بحلول عام 2040 سيصاب واحد من كل عشرة بالغين بهذا المرض؛ مؤكدا أن الاحصاءات أثبتت أن هناك ما يزيد عن 199 مليون امرأة مصابة بالسكري ومن المتوقع أن يزداد العدد ليصل إلى 313 مليون بحلول عام 2040.

أكدت الدكتورة أحلام حنفي رئيسة اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة أن هذه المبادرة ستزيد وعي المرأة بمرض السكرى وتُعد من أهم المبادرات القومية في مجال تنمية المرأة خاصة بعد أن ثبت عالميًا أن مرض السكر هو السبب التاسع الرئيسي لوفاة النساء على الصعيد العالمي.

د. احلام حَتْفِي: حملات طرق الأبواب بالمجلس القومي للمرأة ساهمت في التوعية بمرض السكري بين النساء Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op donderdag 16 november 2017

وأضافت الدكتورة أحلام أن إحتفال اليوم يوضح أهمية زيادة الوعى بخطورة المرض مشيرة إلى الحاجة الماسة لتضافر الجهود لحماية المرأة المصرية، من خلال تقديم المزيد من الحلول والدعم خاصة للسيدات المصابات بمرض السكر من أجل مكافحته وتجنب مضاعفاته.

واوضحت أن المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب في محافظات مصر المختلفة استطاع الوصول الى الكثير من السيدات بتوعيتهم بخطورة الموض وكيفية الوقاية منه.

وأكدت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب، ضرورة مشاركة أعضاء مجلس النواب، والحكومة بشكل عام في مثل تلك الحملات، حيث أن مرض السكري لم يعد مرضًا محصورًا بالبلدان الغنية، بل إنه ينتشر في كل أنحاء العالم، مما يتطلب تحركا من المجتمع كله لمواجهة الانتشار الملحوظ لهذا الوباء.

وشددت على دعم البرلمان والحكومة لمثل هذه الحملات التوعوية التي تقوم بها الشركات؛لكونها جزء من رسالة المجتمع المدني ككل بالإضافة إلى هدفها الأساسي إذ تعد إحدي وسائل التغيير الإستراتيجية الفاعلة بالمجتمع، مشيرة إلى أن مجلس النواب يولي اهتماما خاصا بمرض السكري ووضع خطط وطنية لمكافحته أهمية إتاحة العلاج والتعليم، وذلك بغرض الوقاية من الإصابة بمرض السكري.