نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
الداخلية: إرهابيو حادث الواحات تلقوا التدريب في درنة “الليبية”
الرئيس يوجه بالبدء فورا في تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية
السجن 10 سنوات للعضو المنتدب للشئون الفنية بـ “إيجوث” لإدانته في قضية رشوة
الكويت ترفع حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية
البورصة تتراجع وسط ترقب لأسعار الفائدة
ناميبيا تنفي إيواء زوجة رئيس زيمبابوى
مقتل 11 وسقوط عشرات الجرحى من ميليشيات الحوثي في “أرحب”
سموحة يفوز على الرجاء 1-صفر فى الدوري الممتاز لكرة القدم
لجنة قضائية تتسلم إدارة الزمالك لحين الانتهاء من الانتخابات
الآثار تبحث تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية
خبير فى جراحة العظام بمستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية
أنجلينا جولي تدين العنف ضد الروهينجا
اترك تعليقاً