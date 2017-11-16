صنعاء - أ ش أ

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع للميليشيات الحوثية في مديرية أرحب وكبدتها نحو 11 قتيلا وعشرات الجرحى، فضلا عن تدمير دبابتين ومخزن أسلحة.

وأكدت مصادر عسكرية اليوم / الخميس أن المعارك الضارية في جبهة نهم شرق صنعاء متواصلة وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني بإسناد جوي كثيف من مقاتلات التحالف العربي، مما تسبب في تراجع الميليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشارت المصادر إلى أن القوات اليمنية باتت على مقربة من السيطرة على نقيل بن غيلان بمديرية نهم.

كان المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أعلن أن الجيش الوطني حقق خلال الأيام الأخيرة تقدما نوعيا وأصبح يسيطر على نحو 85% من المساحة الإجمالية لنهم كبرى مديريات محافظة صنعاء.