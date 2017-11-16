اخبار مصر- شيرين حسين

استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر هيئة الاستثمار، السيد/ لاسلو كوفير ـ رئيس البرلمان المجري والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار/ عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسفير دولة المجر لدى القاهرة.

وقد رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس برلمان المجر، معرباً عن تقدير مصر لمستوى تطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ضوء تعدد الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين في الفترة الماضية، حيث أكد إسماعيل على تطلع مصر للبناء على هذا الزخم في العلاقات لدعم التعاون الاقتصادي فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لمواقف المجر الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والمبنية على الفهم العميق والصحيح للتحديات التي تواجهها مصر والمنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الى ما تحقق من مؤشرات أداء اقتصادي ايجابية رغم كافة التحديات، ودعا إلى أهمية تعزيز دور اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر والمجر بما يلبي آمال وتطلعات البلدين، لافتاً إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المجر في عدد من المجالات كالزراعة ومعالجة المياه وتطوير البنية الأساسية وتطوير قطاع السكك الحديدية، كما من المقرر أن تستضيف القاهرة الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في ديسمبر 2017.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدد من المجالات والفرص السانحة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك بين مصر و مجموعة دول “فيشجراد” التي تتولى المجر رئاستها حالياً، مشدداً علي أهمية تحفيز دول المجموعة على المشاركة في المشروعات القومية المصرية في القطاعات التنموية المختلفة والإستفادة من خبراتها لدعم الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الثقافي والعلمي القائم بين البلدين، الذي يتضمن برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه المجر للدارسين المصريين والذي يصل لنحو 100 منحة سنوياً، والتطلع لزيادة عدد هذه المنح مستقبلاً. كما أكد اسماعيل ان مصر تتطلع الى زيادة اعداد السياحة الوافدة من المجر خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء لبحث عدد من القضايا في مقدمتها جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من منظور متكامل، مشيراً إلى أن هذا الخطر يمثل ظاهرة تمس أمن العديد من الدول ويجب أن يتكاتف المجتمع الدولي بأسره لمواجهتها، والقضاء على مصادر تمويله والقنوات التي يحصل من خلالها على السلاح والدعم المادي واللوجستي، مشدداً على ضرورة تكاتف دول العالم من أجل القضاء على خطر الارهاب الذي بات يهدد شعوب العالم ويقوض جهود التنمية. كما تم تناول جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو ما كان محل تقدير من الجانب المجرى.

من جانبه أشار رئيس البرلمان المجري إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بمصر، معرباً عن تقدير المجر للجهود التي تبذلها مصر في مواجهة الإرهاب وكذلك ما حققته فيما يتعلق بخطوات التنمية والإصلاح الإقتصادي، واستكمال خطوات التنمية. كما أكد أن بلاده تحرص على دعم التوجه المصرى لتعزيز التعاون في إطار مجموعة دول “فيشجراد”، وانهم يتطلعون لزيادة التعاون الاقتصادي معرباً عن تطلعه لأن تثمر اللجنة الإقتصادية المشتركة عن نتائج إيجابية من شأنها الإرتقاء بمستويات التعاون، مشيراً إلي تفهم بلاده الكامل للتحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية وحرصها علي استمرار التنسيق بشأن القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. مشدداً على ضرورة التكاتف من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب .