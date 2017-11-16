القاهرة -أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الأمن العام في ضبط عامل بصيدلية كائنة بدائرة مركز الزقازيق لقيامه بالتعدي على رئيس قسم التفتيش والمتابعة أثناء قيامه بتأدية عمله.

كان مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قد تبلغ من رئيس قسم التفتيش والمتابعة بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة أنه حال قيامه بالتفتيش على إحدى الصيدليات بناحية كفر أباظة بدائرة المركز لكونها غير مُرخصة قام العامل المتواجد بالصيدلية بالتعدي عليه بالضرب فأحدث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بجسده.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة “حاصل على ثانوية أزهرية ويعمل بالصيدلية المُشار إليها”.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأنه حال تواجده بالصيدلية، فوجئ بدخول ثلاثة أشخاص، قرروا له أنهم تفتيش الصيادلة ولدى طلبه منهم إذن النيابة الخاص بالتفتيش، حدثت مشادة كلامية بينه والمُبلغ تطورت إلى التشابك بالأيدي أدت لحدوث إصابة المُبلغ، وقام بطردهم من الصيدلية وغلق الباب وأجبرهم على الخروج منها لكون الصيدلية غير مُرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.