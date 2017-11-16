اخبار مصر - د.هند بدارى

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حلقة نقاشية جديدة من حلقات منتدى السياسات للعام الجامعى 2017/2018،عن تقرير التنمية العالمى لسنة 2017 .

وتحدث بالحلقة الدكتورة ديبورا ويتزيل كبير متخصصى الحوكمة بالبنك الدولى والدكتور إدوارد الدحداح كبير مدراء الممارسة العالمية للحوكمة، إلى جانب أساتذة من كلية الاقتصاد.

واعلنت الدكتورة ديبورا ويتزيل ان عدد سكان العالم أصبح 7 مليارات، مما يشكل عبئا بالإضافة إلى ضغوط الاحتباس الحرارى والنزاعات، وحققت الضغوط تدفقات هجرة كبيرة، كما أن الفساد يوثر على عمل الحكومات، وغياب الرقابة يقوض مشروعية الحكومات .

وأضافت أنه لابد من بيروقراطية مسئولة ومرنة، وان تقدم الحكومة خدمات الصحة والتعليم بشكل عادل ومتوازن، ولابد من ضمان محاسبة الحكومة، وأن الحوكمة الجيدة تؤدى إلى التوقع والتنبوء، وتساعد الاستثمار بتقديم المعلومات الضرورية له.

واكدت الدكتورة شيرين الشواربى، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أنه لابد من التعلم من الدروس والخبرات لتحقيق التنمية، وأن التنمية تتضمن عددا من المحاور المهمة .