رئيس أكاديمية الشرطة ومدير الكلية الحربية يشهدان التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية 2017/11/16 - 18:48 رئيس أكاديمية الشرطة ومدير الكلية الحربية يشهدان التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية2017-11-16T18:48:30+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمراً تحت عنوان الإرهاب و حقوق الإنسان 16-11-2017 برعاية السيسي و رئيس أوغندا .. توقيع إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 16-11-2017 تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-2017 مصر و تونس و الجزائر يؤكدون رفض أى تدخل خارجي أو خيار عسكري فى الأزمة الليبية 16-11-2017 رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة
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