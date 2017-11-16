بغداد - أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات دجلة العراقية، اليوم الخميس، تدمير الوكر الرئيسي لتنظيم “داعش” الإرهابي وإبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة تم زرعها بالقرب من البؤرة شرق ب‍عقوبة بالعراق.

وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي – في تصريحات له اليوم الخميس – إن القوة الأمنية ضبطت الوكر الإرهابي للتنظيم في مناطق جنوب ناحية كنعان وتم تدميره، لافتا إلى أن هذا الوكر كان تحت الأرض وعثر بداخله على مواد غذائية ومتفجرات، بالإضافة إلى إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة كانت مزروعة بالقرب منه.

وكانت قيادة عمليات دجلة العراقية أعلنت في وقت سابق انطلاق عملية عسكرية واسعة شرق بعقوبة في قرى جنوب كنعان لملاحقة عناصر تنظيم “داعش”.