القاهرة-اخبار مصر

تمكنت حملة أمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات المعنية بالمنيا، من إزالة 189 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمنيا.

وذلك في إطار توجيهات اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب – مدير أمن المنيا، بتكثيف الجهود لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة، وتفعيل التواجد الأمني لإنفاذ القانون، وخاصة في أزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت حملة أمنية (إزالات) بمراكز (ملوى- مطاى- سمالوط- أبوقرقاص- المنيا)، بمشاركة إدارتي (البحث- قوات الأمن) أسفرت جهودها عن تنفيذ عدد “189” حالة تعدٍ متنوعة ما بين (حماية النيل- وأملاك الري- وأملاك الإدارة الزراعية- أملاك الدولة- أملاك الطرق والكباري).