اخبار مصر - دعاء عمار

ذكرت شبكة “سي ان ان” أن العديد من الامريكيين علقوا على شرب الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” لرشفة من المياه خلال خطابه.

وتوضح الشبكة السبب بأن “ترامب” كان قد استهزأ بالسيناتور ماركو روبيو عام 2013 لقيامه بذات الشيء.

علقت صحيفة “نيويورك تايمز” على الاوضاع في لبنان واستقالة رئيس الوزراء “سعد الحريري”.

وتساءلت الصحيفة فيما إذا كانت الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون” إلى “الحريري” هي دعوة للزيارة أم أن باريس ستكون “منفى سياسياً له ولعائلته”.

وتتابع الصحيفة قولها بأنه مرّ على الحريري 11 يوماً منذ إعلان استقالته من العاصمة السعودية الرياض، فيما قال الرئيس الفرنسي إن الدعوة التي وجهها للحريري للقدوم إلى فرنسا ليست عرضاً لمنفى سياسي.

وأضاف للصحفيين عندما سئل عن عرضه المنفى على الحريري قائلا: “كلا.. إطلاقاً.. آمل أن يكون لبنان مستقراً، وأن تكون الخيارات السياسية متسقة مع حكم المؤسسات”.

نقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة بأن “سوفت بنك” اليابانية تخطط لاستثمارات تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار فى السعودية.

وأضافت أن “سوفت بنك” ستوجه ما يصل إلى 15 مليار دولار من تلك الاستثمارات إلى مدينة نيوم الجديدة التي يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبنائها على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت أن صندوق فيجن التابع لسوفت بنك يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار فى مساعي الشركة السعودية للكهرباء لتنويع مصادر الطاقة لتشمل الموارد المتجددة والطاقة الشمسية.