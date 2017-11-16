اخبار مصر- شيرين حسين

أصدرت جميع التنظيمات النقابية العمالية المصرية بمختلف أشكالها، مساء اليوم الخميس بيانا، بديوان عام وزارة القوي العاملة، في ختام زيارة بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية بمصر، برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف ، للوقوف علي التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه .

وقالت هذه التنظيمات النقابية في بيانها : إنه انطلاقا من حرصهم جميعا علي دعم موقف الدولة المصرية في الظروف الراهنة ، نؤكد نحن الموقعين أدناه ، علي حالة التوافق العمالي علي مشروع قانون التنظيمات النقابية ، وحرية حق التنظيم المعروض حاليا علي مجلس النواب المصري، كخطوة أولي علي طريق الحريات النقابية ، والتجسيد لحركة عمالية جديدة في جمهورية مصر العربية ، هدفها الأساسي خدمة جميع عمال مصر، في إطار الصالح العام للدولة المصرية .

وأعربت التنظيمات النقابية المصرية عن سعادتها بما انتهت إليه بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية بجنيف، لتفهمها للحالة المصرية ، وموافقتها علي ما انتهي إليه مشروع قانون التنظيمات النقابية ، مشددين علي أن جميع الملاحظات التي أبديت من جميع الأطراف خلال لقاءات البعثة في الفترة من 13 إلي 17 نوفمبر 2017، لاقيت تفهما من جميع التنظيمات النقابية المصرية.

واختتمت البيان بـ :”تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر” تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وقد ذيل البيان بتوقيع كل من : الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويمثله : محمد وهب الله محمد ، وخالد عيش ، وخالد الفقي ، وعبد الفتاح إبراهيم ، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ويمثله: مالك بيومي، وباسم حلقة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، ويمثله: مجدي حسن علي، والاتحاد القومي لعمال مصر، ويمثله: الدكتور أحمد خيري، واتحاد عمال مصر الحر، ويمثله: علي البدري ن والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، ويمثله: محمد أحمد سالم، والاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ويمثله: محمد حردان ، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ويمثلها: شعبان خليفة، وفرج داود، والنقابة العامة للعاملين بمراكز الشباب والرياضة، ويمثلها: عبد العزيز فرج حماد.