الزقازيق -أ ش أ

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار علاء الدين عبده على شجاع بمعاقبة 31 من أعضاء جماعة الأخوان الإرهابية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 و7 و 10 أعوام لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أفكار تكفيرية وأثارة الشغب وترويع المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية بإشراف مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، وبالتنسيق مع الأمن الوطني قد ألقت القبض على 31 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمدينتي ابو حماد والزقازيق لقيامهم بتنظيم مسيرات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية والتجمهر وقطع الطرق وترويج منشورات مسيئة للجيش والشرطة والمطالبة بعودة المعزول ونشرهم أفكار تكفيرية.

وتم احالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى قررت معاقبة 20 منهم بالسجن 10 سنوات ،ومتهم بالسجن لمدة 7 سنوات ،و10 متهمين بالسجن 3 سنوات .