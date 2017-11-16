القاهرة- أ ش أ

أمر المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة مدير إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة البساتين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة داخل دورة المياه بالمدرسة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغ والدة الطفلة المجني عليها، حيث تم الاستماع إلى أقوال والدة الطفلة، وكذلك الطفلة نفسها، والانتقال إلى المدرسة لإجراء المعاينة اللازمة لموقع ارتكاب الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل انشغال المدرسين في الحصص المدرسية وخلو الطرقات من التلاميذ، وقام بتعقب المجني عليها ثم اقتحم عليها دورة المياه وتحسس أجزاء من جسدها وعندما حاول تجريدها من ملابسها بالقوة قامت بالصراخ ودفعه عنها وإبلاغ والدتها التي حررت محضرا ضد المتهم، حيث أكدت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة.